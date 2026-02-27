|
27.02.2026 06:31:29
MI Technovation Bhd Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MI Technovation Bhd Registered lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat MI Technovation Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 154,3 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 38,45 Prozent gesteigert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,110 MYR gegenüber 0,080 MYR im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 625,00 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 463,46 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
