MI Technovation Bhd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MI Technovation Bhd Registered veröffentlichte am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 226,0 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,1 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at