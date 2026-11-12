Miahelsa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Miahelsa hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,33 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent auf 6,21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at