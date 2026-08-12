Miahelsa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Miahelsa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,38 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Miahelsa ein EPS von 16,70 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Miahelsa 6,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at