Miahelsa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Miahelsa stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 63,69 JPY. Im Vorjahresquartal waren 37,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Miahelsa im vergangenen Quartal 6,42 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Miahelsa 6,20 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at