Miahelsa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Miahelsa hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,42 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,76 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,00 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at