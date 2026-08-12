Miahona Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Miahona Company Registered lud am 09.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37,82 Prozent auf 116,0 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at