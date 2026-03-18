18.03.2026 06:31:28

Miahona Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Miahona Company Registered hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 SAR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162,8 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Miahona Company Registered einen Umsatz von 137,0 Millionen SAR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,450 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Miahona Company Registered 0,250 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 699,65 Millionen SAR, während im Vorjahr 385,09 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX in Grün -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Mittwoch mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen