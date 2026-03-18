Miahona Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Miahona Company Registered hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 SAR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162,8 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Miahona Company Registered einen Umsatz von 137,0 Millionen SAR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,450 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Miahona Company Registered 0,250 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 699,65 Millionen SAR, während im Vorjahr 385,09 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at