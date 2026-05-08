Miami International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Miami International hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Miami International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,270 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 369,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Miami International 327,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at