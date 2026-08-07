Miami International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Miami International hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Miami International ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 327,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 387,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at