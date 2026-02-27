Miami International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Miami International hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 369,4 Millionen USD gegenüber 323,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,000 USD. Im Vorjahr waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,65 Prozent auf 1,36 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at