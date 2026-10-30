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30.10.2026 06:31:28
Miata Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Miata Metals hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,160 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,160 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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