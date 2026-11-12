Miba Aktie
WKN: 73483 / ISIN: AT0000734835
|Standort in Nordamerika
|
12.11.2026 09:12:00
Miba hat ersten Produktionsstandort in Mexiko eröffnet
Das Werk in Ramos Arizpe im Bundesstaat Coahuila beschäftigt auf 7.000 Quadratmeter 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Investitionssumme belief sich auf knapp 30 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Grundstück umfasse 47.000 Quadratmeter und biete damit die Möglichkeit für eine künftige Erweiterung.
Es ist der achte Standort der Gruppe in Nordamerika, sieben Miba-Werke stehen in den USA. Die neue Produktion soll vor allem regionale Kunden aus der Fahrzeugindustrie in Mexiko mit Reibbelägen beliefern.
cgh/bel
APA
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Bildquelle: Bryan Busovicki / Shutterstock.com,Miba
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