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09.11.2026 06:31:29
MIC Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MIC Electronics hat am 07.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,15 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MIC Electronics 0,090 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 140,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 378,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 910,1 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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