MIC Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MIC Electronics hat am 31.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 902,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MIC Electronics 117,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at