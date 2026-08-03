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03.08.2026 06:31:29
MIC Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MIC Electronics hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 437,2 Millionen INR – ein Plus von 276,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MIC Electronics 116,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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