Michael and Susan Dell Pledge $6 Billion in Investment ‘Trump Accounts’ for Children
The tech billionaire and his wife hope other philanthropists follow their $6 billion lead in expanding the reach of soon-to-be-created “Trump accounts.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologiesmehr Nachrichten
|
02.12.25
|USA: Michael Dell will 25 Millionen Kindern Sparkapital schenken (Spiegel Online)
|
02.12.25
|US-Milliardäre Dell schenken 25 Millionen US-Kindern Kapital (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Mega-Ausblick beflügelt Dell-Aktie - Anleger unbeeindruckt von enttäuschenden Erlösen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.at)

