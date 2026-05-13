ARTNER Aktie
WKN DE: A0M6Q3 / ISIN: JP3126230006
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13.05.2026 14:03:31
Michael Artner: «Wir stellen uns bei allem die Frage: Ist es gut für den Gast?»
Er ist Gastgeber aus voller Überzeugung und hat eine grosse Vorliebe für Schweizer Uhrenmarken. Michael Artner, General Manager des Öschberghofs, spricht im Interview über unerfüllte Träume und worauf er stolz ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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