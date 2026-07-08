Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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08.07.2026 23:59:49
Michael Burry Bullish on Sportbooks, Goes Long DraftKings, Flutter
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