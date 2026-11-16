Caterpillar (NYSE:CAT) has quickly fallen 44% from its highs, which is the largest drawdown for the construction equipment company in the last 10 years. The stock was riding high because of the company's importance to the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out but has since fallen along with many other thematic stocks.

Famous investor and short seller Michael Burry publicly bet against Caterpillar using put options, and his position increased by about 4x in less than a year. He has since closed most of his position, which he wrote about in his newsletter this week.

Does that mean now could finally be a good time to buy the dip on Caterpillar, or is Burry just getting out while the easy money has been made?

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