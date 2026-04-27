Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
27.04.2026 09:21:00
Michael Burry Has Soured on Palantir and Is Betting on This Other Beaten-Down Artificial Intelligence (AI) Software Stock Instead
Michael Burry is once again grabbing headlines after posting some polarizing content on his Substack blog. The investor who famously bet against the U.S. housing market ahead of its 2008 crash is now openly souring on Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) while signaling optimism about Salesforce (NYSE: CRM) by opening a fresh stake in it.In a market obsessed with artificial intelligence (AI) hype, Burry's contrarian trading decisions bring a deeper narrative to light: When every software-as-a-service (SaaS) company claims to be "AI-native," which ones are actually delivering durable value, and at what price?The answer lies in how two very different enterprise platforms are navigating the same storm -- the so-called "SaaSpocalypse" that's being triggered by the debut of new agentic AI tools.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
