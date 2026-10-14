Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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14.10.2026 12:55:00
Michael Burry Is Bearish on Palantir, Which Is Up 19% Over the Past Year, but His Oracle Short Just Got a Boost From a 53% Stock Drop. Is His AI Bubble Bet Still Worth Following?
Michael Burry has become one of the most-followed investors in the market. Although he disbanded his hedge fund, Scion Capital, late last year, he still invests. He also frequently shares his thoughts on the market and various stocks on his Substack, Cassandra Unchained, and on social media.
He's made no secret of his views on overinvestment in artificial intelligence (AI) and overpriced AI stocks. In one of his most recent posts on X, he warned that, "By early 2000, 70-80% of stocks were in bear markets, and the indexes continued to move higher. I have a word for that. Denial."
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
18:01
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freitagshandel in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|119,78
|-6,30%
|Palantir
|182,72
|-1,82%
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