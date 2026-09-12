Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
12.09.2026 07:30:00
Michael Burry Is Staying Short Nvidia, Palantir, and Tesla, Warning of a Possible "1987-Type Fall" for AI Stocks. Should Investors Take the Bet Seriously?
Michael Burry, famous for his depiction in The Big Short, has set his eyes on artificial intelligence (AI) stocks. He's short Nvidia (NASDAQ: NVDA), Palantir (NASDAQ: PLTR), and Tesla (NASDAQ: TSLA) and sees the AI bubble leading to a "1987-type fall."
Writing in his Substack newsletter, Burry recently brought up a valid point about leverage, but his concerns about an AI bubble are vastly overblown. Here's what investors should know.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
09.09.26
|Palantir-Aktie wenig bewegt: Bayerische Polizei setzt weiter auf Palantir-Software (dpa-AFX)
|
08.09.26
|Britain’s grid operator gave Palantir contract without inviting rival bids (Financial Times)
|
07.09.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|144,28
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.