Michael Burry Is Still Short Palantir. Here's What Its Nov. 2 Report Has to Show.

Michael Burry hasn't backed off his bet against Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR). When the investor of The Big Short fame rolled most of his bearish wagers into two index positions on Oct. 11, he kept his put options on the artificial intelligence (AI) software specialist. These contracts gain value if the stock drops.

Shares haven't cooperated yet. Palantir hit a record close of $209.05 on Oct. 9, and at around $195 as of this writing, it sits only about 7% under that peak.

The company posts its third-quarter results on Monday, Nov. 2, after the market closes.

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