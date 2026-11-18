Michael Burry, the investor best known for betting against the U.S. housing market before the 2008 financial crisis, just bought more Adobe (NASDAQ:ADBE). In a post for subscribers to his Substack newsletter on Monday, Nov. 16, Burry wrote he added to his stake at about $246 a share. He also said Adobe is now a full position for him.

The next day, the creative software company's shares are even cheaper, down about 4% on Tuesday to roughly $235 as of this writing. This leaves it under what Burry paid, and about two-thirds below the stock's record close in November 2021.

Burry listed two risks to his own case: the cost of using outside artificial intelligence (AI) models, and slower growth in new subscriptions. Adobe's latest numbers show signs of both.

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