Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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18.11.2026 04:52:02
Michael Burry Just Added to His Adobe Stake. I'd Buy Adobe Stock Now, Too.
Michael Burry, the investor best known for betting against the U.S. housing market before the 2008 financial crisis, just bought more Adobe (NASDAQ:ADBE). In a post for subscribers to his Substack newsletter on Monday, Nov. 16, Burry wrote he added to his stake at about $246 a share. He also said Adobe is now a full position for him.
The next day, the creative software company's shares are even cheaper, down about 4% on Tuesday to roughly $235 as of this writing. This leaves it under what Burry paid, and about two-thirds below the stock's record close in November 2021.
Burry listed two risks to his own case: the cost of using outside artificial intelligence (AI) models, and slower growth in new subscriptions. Adobe's latest numbers show signs of both.
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