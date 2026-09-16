Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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17.09.2026 01:21:00
Michael Burry of "The Big Short" Says an AI Slowdown Would Be "Self-Serving" for OpenAI and Anthropic
Since a former OpenAI and Anthropic employee recently resigned from Anthropic and warned the public that artificial intelligence (AI) companies could bring about human extinction, many of the big AI players have come to agree with the employee, Jacob Coxon.
Furthermore, frontier AI model companies like OpenAI, Anthropic, and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) have also said they think some kind of AI slowdown is warranted to address safety concerns.
But not everyone is convinced these major AI companies are sounding the alarm out of the goodness of their hearts.
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