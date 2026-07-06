NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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06.07.2026 10:35:24
Michael Burry Rejects Claims He Was Wrong on Nvidia, Tesla and Housing Bets
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