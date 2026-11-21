Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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22.11.2026 00:22:02
Michael Burry Says He's Looking at Netflix Stock in the High $30s. I'd Consider It Now, Well Above That.
Netflix (NASDAQ:NFLX) has Michael Burry's attention. Just not at today's price.
According to a Nov. 18 Stocktwits report, a subscriber asked the famous investor if the streaming giant's drop into the high $50s had caught his eye. Burry said he was interested in Netflix, but he added that he's now thinking more in the high $30s.
That's a long way down. Netflix shares closed at $58.46 on Thursday, Nov. 19, their lowest close since May 2024 (using split-adjusted prices, because Netflix did a 10-for-1 stock split in November 2025).
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