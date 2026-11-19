BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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20.11.2026 00:21:36
Michael Burry Shops the Sell-Off with Bets on JD, BYD, Sprouts and More
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Analysen zu BYD Co. Ltd.
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|BYD Co. Ltd.
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|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
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