Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
13.08.2026 04:23:00
Michael Burry's Nebius Short Is Underwater After a 454% Revenue Quarter
On Aug. 6, Michael Burry disclosed a short position in Nebius Group (NASDAQ: NBIS) at around $212 a share, a bet he described as larger than the one he placed against Oracle at the same time. Six days later, the artificial intelligence (AI) cloud company reported second-quarter results before the market opened on Wednesday.The report did not go his way. Revenue rose 454% year over year to $582.3 million, and management reaffirmed its full-year guidance. The stock jumped about 34% to around $259 as of this writing -- about 22% above the price he disclosed shorting at.But a losing first week doesn't settle whether he's right. The more useful question, I'd argue, is which of Burry's concerns the quarter actually answered, and which one it left standing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|215,15
|-3,37%