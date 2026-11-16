Michael Burry's Puts on the Nasdaq-100 Run to April 2027. I'm Not Following Him.

Michael Burry is betting that one of the market's best-known tech indexes has further to fall. In an Oct. 11 post on his Substack, the investor famous for The Big Short said almost all his bets against the market were now put options on two things.

One is the Nasdaq-100 index, with contracts expiring in April 2027. The other is the VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH), with contracts expiring in June 2027. A put gains value as the asset under it drops.

The index has gone his way since then. The Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), the exchange-traded fund that tracks the Nasdaq-100, trades around $680 as I write this, about 10% under the peak it reached on Oct. 6. And on Nov. 5 alone, the Nasdaq-100 sank 6.4%.

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