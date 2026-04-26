Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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26.04.2026 20:57:00
Michael Jackson biopic’s massive box-office success proves his staying power despite controversy
The film drew $217 million worldwide through Saturday during its opening weekend despite withering reviews and much debate about what the movie left outWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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