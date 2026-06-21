Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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21.06.2026 15:05:18
Michael O’Leary in line for €150mn payout in latest Ryanair contract
Longtime boss of Europe’s biggest airline signs new deal that includes bumper share award if he hits ambitious targetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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