Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

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21.06.2026 15:05:18

Michael O’Leary in line for €150mn payout in latest Ryanair contract

Longtime boss of Europe’s biggest airline signs new deal that includes bumper share award if he hits ambitious targetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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