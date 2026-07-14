Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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14.07.2026 11:26:00

Michael Saylor's Strategy Has a New Approach to Buying and Selling Bitcoin. Here's the Most Likely Scenario for How It Works Out

Since Strategy (NASDAQ: MSTR) first purchased Bitcoin in August 2020, when it effectively became a digital asset treasury business, its shares have surged 601% (as of July 10). However, this cryptocurrency stock currently trades 80% below its November 2024 record high. The bears are winning the debate right now.The past several weeks have been eventful, as Strategy has abandoned its never-sell attitude. And on June 29, billionaire chairman Michael Saylor introduced a digital credit capital framework that revamped the company's operating playbook. The business has a new approach to its Bitcoin strategy. Here's how it will likely play out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX und DAX mit schwacher Tendenz -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
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