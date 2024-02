Michal Kubinec neuer Leiter des OMV Tankstellengeschäfts

Das Tankstellengeschäft des teilstaatliche Energiekonzerns OMV bekommt hierzulande einen neuen Chef. Michal Kubinec übernimmt als Head of Retail, er ist damit für mehr als 200 Tankstellen-Standorte in Österreich zuständig, wie aus einer Aussendung am Donnerstag hervorging. Zuvor war der 34-Jährige für die OMV in der Slowakei tätig. Der Konzern will nachhaltiger werden, an ihren Tankstellen etwa mit dem Ausbau von E-Ladestationen und umweltfreundlicheren Kraftstoffen.

cgh/kre

