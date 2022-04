Michelin-Aktie gewinnt: Conti-Rivale Michelin legt umsatzseitig zu

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro, wie der Continental -Konkurrent am Dienstag nach Börsenschluss in Clermont-Ferrand mitteilte. Michelin profitierte insbesondere von höheren Reifenpreisen. Auch Währungseffekte sorgten für etwas Rückenwind. Der Konzern bestätigte die Jahresprognose. Michelin berichtet wie in Frankreich üblich nur halbjährlich über Gewinnkennziffern.

Die Michelin-Aktie steigt in Paris an der EURONEXT zeitweise um 3,19 Prozent auf 118,20 Euro.

