Michelin-Aktie im Aufwind: Michelin bekräftigt trotz Gegenwinds Jahresprognose

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 1,3 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf knapp 18 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Clermont-Ferrand mit. Das Verkaufsvolumen sei in einem schwächer als erwarteten Markt um 0,8 Prozent gesunken.

Im gesamten Jahr rechnet Michelin im Auto-Markt nun mit einem Minus von einem Prozent. Das Plus von einem Prozent im Ersatzgeschäft dürfte dabei von einem Rückgang um sechs Prozent im Erstausrüsterbereich überkompensiert werden. Der Lkw-Markt dürfte sich demnach um vier Prozent abschwächen.

Die Michelin-Aktie legt im Handel in Paris derzeit 5,83 Prozent auf 107,10 Euro zu.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Umsatzzahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Erlöse des Reifenherstellers hätten leicht über den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten durchschnittlichen Analystenschätzungen gelegen, schrieb Analyst Erwann Dargorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gründe seien etwas höher als erwartete Volumina gewesen sowie ein deutlich besserer Preis/Mix-Effekt.

/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 02:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 04:00 / GMT

/he/jha/

CLERMONT-FERRAND/LONDON (dpa-AFX)