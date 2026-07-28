VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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28.07.2026 06:48:09
Michelin-starred chef calls for VAT cut for restaurants
Sat Bains offers deli versions of some of his dishes to promote local businesses facing high costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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