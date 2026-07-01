Michelin Aktie
WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261
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01.07.2026 12:29:00
Michelin-Sterne: Lohnt sich das überhaupt? Ein Koch aus Hamburg zieht Bilanz
400.000 Euro für die Küche, gut 120.000 für Wein – und sehr viel harte Arbeit: Der Hamburger Koch Maurizio Oster hat alles darangesetzt, einen zweiten Michelin-Stern zu bekommen. Jetzt zieht er Bilanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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