Michelin Aktie

Michelin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.07.2026 12:29:00

Michelin-Sterne: Lohnt sich das überhaupt? Ein Koch aus Hamburg zieht Bilanz

400.000 Euro für die Küche, gut 120.000 für Wein – und sehr viel harte Arbeit: Der Hamburger Koch Maurizio Oster hat alles darangesetzt, einen zweiten Michelin-Stern zu bekommen. Jetzt zieht er Bilanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

mehr Nachrichten