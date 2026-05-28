Michelin Aktie
WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261
|
28.05.2026 11:13:44
Michelin to cut up to 1,500 jobs in France to reduce costs
FRENCH tyre maker Michelin is considering a plan to cut up to 1,500 jobs over three years to reduce costs, the company...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|22.05.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Michelin Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.