Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|KI-Paukenschlag
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25.03.2026 17:04:00
Micky Maus ohne KI-Turbo? Disney-Aktie nach Sora-Aus bei OpenAI etwas höher
OpenAI machte keine Angaben dazu, weshalb und wann genau Sora eingestellt wird. In US-Medienberichten war in den vergangenen Wochen die Rede davon, dass der KI-Vorreiter die Konkurrenz von Rivalen wie Anthropic und Google zu spüren bekomme und sich deshalb stärker auf das potenziell lukrative Geschäft mit Unternehmen konzentrieren wolle.
Keine Ablenkungen
Die für Apps zuständige OpenAI-Managerin Fidji Simo schrieb bereits vergangene Woche auf der Online-Plattform X, Unternehmen durchlebten Phasen der Experimente und der Fokussierung. Dabei sei es wichtig, sich nicht ablenken zu lassen.
Sora brachte in den vergangenen Monaten viele mit Hilfe künstlicher Intelligenz generierte Videos hervor, die sich über soziale Netzwerke verbreiteten. Die App selbst war auch als eine Art Social-Media-Plattform gedacht.
Keine Milliarde von Disney
Mit dem Aus für Sora werde auch ein im Dezember vereinbarter Milliarden-Deal mit Disney hinfällig, berichtete das Branchenblatt "Hollywood Reporter". Disney hatte damals angekündigt, eine Milliarde Dollar in OpenAI zu investieren und Figuren des Konzerns wie Micky Maus und Iron Man in die Videos einbauen zu lassen.
Für die Walt Disney-Aktie geht es daraufhin im NYSE-Handel zeitweise um 0,73 Prozent auf 95,69 US-Dollar nach unten.
/so/DP/zb
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
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