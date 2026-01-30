|
30.01.2026 06:31:29
MICREED zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MICREED hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,86 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,67 Prozent auf 2,03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
