Micro-Mechanics (Holdings) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Micro-Mechanics (Holdings) hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 SGD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 24,2 Millionen SGD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micro-Mechanics (Holdings) 16,7 Millionen SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at