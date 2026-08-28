Micro-Mechanics (Holdings): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Micro-Mechanics (Holdings) hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 SGD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 SGD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,6 Millionen SGD, während im Vorjahreszeitraum 16,7 Millionen SGD ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 SGD gegenüber 0,090 SGD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 75,52 Millionen SGD – ein Plus von 15,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Micro-Mechanics (Holdings) 65,21 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at