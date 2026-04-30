Micro-Mechanics (Holdings): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Micro-Mechanics (Holdings) hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,03 SGD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micro-Mechanics (Holdings) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 SGD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,6 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,0 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at