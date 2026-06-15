People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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15.06.2026 15:49:36
Micro-staycations: why are people holidaying an hour away from home?
Mindful of steep airfares and global uncertainty, more and more UK holiday-makers are staying close – very close – to home. Does this mean Milton Keynes is the new Malaga?Name: Micro-staycations.Age: New. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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