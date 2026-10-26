Micro Systemation (B) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Micro Systemation (B) hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,05 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 175,0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at