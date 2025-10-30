Micro-Tech (Nanjing) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Micro-Tech (Nanjing) A gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micro-Tech (Nanjing) A ein EPS von 0,750 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,12 Prozent auf 815,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 678,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at