|
02.03.2026 06:31:29
Micro-Tech (Nanjing) A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Micro-Tech (Nanjing) A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micro-Tech (Nanjing) A 0,540 CNY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Micro-Tech (Nanjing) A mit einem Umsatz von insgesamt 810,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 743,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,05 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,19 Milliarden CNY gegenüber 2,74 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 3,49 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,29 Milliarden CNY taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.