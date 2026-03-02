Micro-Tech (Nanjing) A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Micro-Tech (Nanjing) A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micro-Tech (Nanjing) A 0,540 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Micro-Tech (Nanjing) A mit einem Umsatz von insgesamt 810,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 743,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,05 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,19 Milliarden CNY gegenüber 2,74 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 3,49 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,29 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at