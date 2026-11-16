MicroAd,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MicroAd,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 6,57 JPY. Im letzten Jahr hatte MicroAd,Inc Registered einen Gewinn von 4,29 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 6,01 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 27,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,10 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MicroAd,Inc Registered 20,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at